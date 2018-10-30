台铁普悠玛列车意外事故：尤姓司机员连上班17小时 职安署认定违法

台铁21日发生普悠玛列车意外事故后，司机员尤振仲在事发前一边驾驶一边修车更引发外界质疑。台湾劳动部即派员劳检，职安署继上周公布尤出事前的一周出勤纪录，并称无违反劳基法后，职安署今天（30日）改口，发现尤在出事前一周、10月12日当日因台铁大改点，从11日跨12日凌晨12点至8点值内勤，接着再工作，工时长达17小时41分，也曾在5月连续14日未有一日例假，职安署认定已违反劳基法规定，将依法裁处。

据台湾《联合报》报道，职安署查出，尤振仲为基隆七堵机务段运转副主任，同时也具备司机员资格，主要负责七堵机务段司机员的排班，当司机员有人力调度需求时，尤姓司机员会视情形替班。

因外界关注尤姓司机员的出勤状况，职安署在上周曾公布尤在出事前一周的出勤纪录，包含10月15日休息，16、17日担任内勤工作，18、19日担任司机员、20日（周六）例假休息、21日（出事当日）排班担任司机员，18日及19日分别延长工时1小时15分以及2小时35分，职安署判定，虽有延长工时但并无违反劳基法规定。

职安署今日再公布尤的6个月出勤状况，10月5日内勤工作，发现当日延长工时连同正常工时加总共13小时1分钟，已违反劳基法第32条第2项、不得超过12小时规定；10月12日因应台铁列车班次大改点，尤在11日跨12日值内勤办理司机排班，延长工时加上正常工时长达17小时41分，也违反规定。

另位，职安署也查出，尤在5月13日至26日连续14日未有一日休息假为例假，虽然5月18日、22日为补休、5月25日为特休，但也违反劳基法第36条第1项规定。

不过知情人士爆料，尤姓司机10月常被迫加班开车，尤的劳检报告早已出炉，只是卡在高层，还要交通部、劳动部套好招，不只台铁内部下了封口令，劳动部原不公布真相，直到被卫环委员、媒体强烈要求公布，迟至今日才对外说明。

职安署长邹子廉说，事发当日即派员劳检，第一时间无法调查清楚，只能查到哪里就掌握证据到哪里，24日已掌握尤的半年出勤纪录，但因尤的出勤状况有“断班”情况，需逐日比对，经过内部多次讨论后，结果才会迟至今日才公布。

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