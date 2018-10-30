国民党候选人推出竞选MV 获网友称赞

台湾国民党高雄市长候选人韩国瑜昨天（29日）晚间推出官方竞选音乐视频（MV）“高雄ㄟ赞”，这支MV的背景音乐采用老歌《西螺七崁》当衬底，影片穿插高雄各地知名景点和宗教文化，韩国瑜还上场击鼓，影片推出后已经累积11万多观看次数，深获网友好评，大赞MV热血又霸气。

据台湾《联合报》报道，影片以高雄市景为开头，随后画面穿插传统市场和小吃摊贩，并搭配歌词“拼经济、拼生活”，影片中还有介绍宋江阵、戏狮甲、电音三太子等传统文化，以及佛光山、五甲、凤山、六龟、美浓知名地点，把高雄的景点特色都拍进MV里。

MV压轴是韩国瑜上场击鼓，并在造势会中向选民喊话“我们一定要拒绝贫穷，我们迎接繁荣，迎接富有，高雄一定要大赚钱，好不好？”

网友看了影片后大赞“又台又猛，充满活力”、“好热血啊！完全感受到南部的热情”、“听着听着，差点站起来弄狮了”。另有网友对于竞选MV的拍摄相当赞赏，“短短不到两分钟的影片，已经用高雄本身的特色作了最好的行销，明明是竞选的广告，却好像在推销高雄”。

报道也引述TVBS的消息，这支MV是云林县议员李明哲发想的。李明哲表示，在地方上推动西螺七崁，是韩国瑜给他的鼓励，因为西螺七崁是很好的文化元素，代表坚毅的精神，韩国瑜就是用这种坚毅的精神在为高雄奋斗。

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