王毅：尽快制订南海准则 严防区外势力干预

正在访问菲律宾的中国外交部长王毅周一 (29日) 在记者会上指出，包含菲律宾在内的亚细安各国对来自南海水域外的干预，须严加防范。

根据南华早报报导，王毅周一与菲律宾外长洛钦 (Teodoro Locsin Jnr) 一同会见媒体，强调中国与亚细安各国密切合作，共同维护南海和平，但某些国家却试图反其道而行。

另据德国之声报道，他说：“这些国家渴望在南海展现自己的军力，所以区域内的国家必须严加防范。我们拒绝让外力干预南海。”

此外，菲律宾媒体GMA News报导，王毅希望可以在菲律宾担任中国与亚细安南中国海对话掌控国的三年内，加速协商并制定南海行为准则 (Code of Conduct)。然而，王毅没公开承认该准则是否有法律效力。

今年8月3日，中国与十个亚细安会员国发表了南中国海行为准则的初版，而那个版本也被视为协商正式版南中国海行为准则的根基。外界期盼该准则能促使中国与亚细安就南中国海制定正式的规范。

王毅也强调，中国愿意与菲律宾讨论双边油气资源开发，并强化双边沟通。菲律宾外长洛钦指出，虽然中菲两国不会牺牲自己在南中国海的核心利益，但这不该阻挡菲律宾与中国合作。

王毅说：“中国从来不是，也永远不会是菲律宾的敌人或威胁。”

另外，中国与菲律宾也在周一 (10月29日) 签署了三项合作计画：100万美元的人道与灾难救援基金，捐赠价值720万美元装备给菲律宾警方，以及中国资助兴建横跨达沃河的大桥。

根据新华社报导，王毅在会中指出此次出访成果丰硕，他也与菲律宾官方共同回顾了两国关系两年多来的进展，并针对接下来的高层来访与各领域交流达到共识。

王毅此次出访仅待在南方的城市达沃，而并没有去菲律宾首都马尼拉。此前专家曾预测，他到访可能是在为中国国家主席习近平首次出访菲律宾铺路。他接下来也将出访巴布亚新几内亚与斐济。

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