香港科技大学将在广州开办分校

香港科技大学校长史维今天（30日）表示，该校将在广州开办分校，与香港本部校园发挥互补作用，培育更多不同领域的人才。

《环球时报》报道，史维当天向媒体介绍科大最新发展时表示，科大已与广州方面签订合作意向书，目前正积极筹建工作小组，最快明年3月向国家教育部提交申请。他期望广州分校于3年内招收第一批学生，而分校运作初期将先招收研究生，以更好地实践科大在创新教育、研究和知识成果转移方面的理念。

史维表示，科大广州分校占地1.13平方公里，相当于科大本部面积的两倍，邻近广州南沙区的高铁庆盛站。由高铁香港西九龙站出发至庆盛站，最快25分钟到达，为科大本部、广州分校以及科大位于南沙的霍英东研究院，共建便捷的生活圈，有利三方的紧密合作和交流。资金方面，广州政府承诺拨款兴建新校舍，以及学术研究上的配套设施，包括实验室与相关行政支援。

科大广州分校将提供与科大本部同等的教育素质和水平，并专注发展跨学科及主题式学习，内容包括人工智能、数据科学、机器人自动化系统、高级材料制造、生物科学及生物医学工程、金融科技、企业数码化、环境与可持续发展、物联网等，与科大本部的学科架构互补，发挥协同效应。

史维说，粤港澳大湾区在全球工商业领域具领先优势，能成为创新时代的新动力。科大自去年起积极探讨在广州开办分校的可能性，希望分校在发展重点学科的同时，与科大本部进行互补，加强优势。

早报订户新闻，更多精彩等着您！