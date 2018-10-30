中国首颗民营天文科学技术试验卫星“铜川一号”成功发射

中国陕西铜川市官方透露，今天“铜川一号”卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，这是铜川空间科技研究院研制的中国首颗民营天文科学技术试验卫星。

据中新社报道，“铜川一号”卫星是引力波电磁对应体探测计划的第一颗验证星，搭载了高灵敏度X射线偏振探测器，开展全新的天文观测试验，承载着诸多科研和民用航天任务。

同时，“铜川一号”卫星与中国（铜川）商业航天测控网南部指挥中心进行天地链路试验，是中国（铜川）商业航天测控网第一次实战任务检验，7.3米S/X双频统一测控系统和超短波UV设备，将开展卫星遥测参数数据接收处理，卫星工况监视分析，轨道计算及预报、姿态控制、遥控操作，测控计划生成发布、数传接收处理、飞控软件验证等一系列空间技术试验。

中国（铜川）商业航天城以航天产业为核心，围绕卫星制造、卫星测控、卫星组网、火箭整装、商业火箭发射、装备制造、终端成果应用等，形成千亿级高新技术和航天产业集群，打造中国商业航天产业发展基地及中国商业航天科技研发基地、中国商业航天文化科教基地、中国商业航天会展交流基地、中国商业航天成果转化基地五大基地，为中国商业航天事业加速起飞提供“铜川动力”。

早报订户新闻，更多精彩等着您！