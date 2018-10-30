中国首台空间路由器成功发射

由中国国防科技大学自主设计与研制的中国首台空间路由器，在太原卫星发射中心搭载长征四号乙运载火箭发射升空，准确进入预定轨道。

据路透社今天报道，这次发射任务的圆满成功，标志着中国首台空间路由器正式进入在轨验证试验阶段。这台路由器采用具备自主知识产权的路由器操作系统和网络协议栈，具备软件定义能力，同时支持IPv4／IPv6等网络协议。

空间路由器是构建天地一体化信息网络的核心设备之一。由于沙漠、山脉和海洋等自然环境因素，全球仍有近一半人口无法接入互联网。以空间路由器为核心的天地一体化网络系统将着力解决这一问题，为全球无网络覆盖区域的互联网接入提供有力支撑，为空、天、地、海的各类用户提供互联网服务。

中国首台空间路由器的成功发射和在轨验证将极大提高空间路由器系统的技术成熟度，为天地一体化网络系统建设奠定坚实基础。

中国首台空间路由器的发射升空是国家863计划长期支持的成果，也是深度实施军民融合战略、大力开展军民协同创新的重要成果。在广东省委省政府支持下，佛山市委市政府、顺德区委区政府组织德雅军民融合创新研究院与国防科技大学计算机学院紧密合作，联合成立广东省空间网络工程技术研究中心，开展空间网络技术的研究、成果转化及应用推广，空间路由器在轨试验是双方合作迈出的坚实一步。未来双方将进一步深度融合，积极推进天基信息网络应用示范，努力为中国天地一体化网络系统建设做出更大的贡献。

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