贵州茅台4.57%跌幅报收 成交额超106亿元创历史新高

贵州茅台今日以7%跌幅开盘，股价一度逼近500元（人民币，下同，100员新币）大关，午后跌幅有所收窄，截至收盘，报524元，跌幅4.57%，成交金额超106亿元，创历史新高。

据新浪财经报道，本周，贵州茅台大幅调整，昨日更是迎来其上市以来第一次一字跌停，盘中股价创出一年新低。

10月28日晚间，贵州茅台公布了三季报。公司前三季度实现营业收入522.42亿元，同比增长23.07%；净利润247.34亿元，同比增长23.77%；每股收益19.69元。

而从单季度数据来看，公司三季度净利润为89.69亿元，增幅仅为2.71%。而此前的四个季度，茅台净利润同比增幅分别为138.41%、66.84%、38.93%、41.53%。因此，茅台的三季度净利润增幅远远低于市场预期。

兴业证券认为，影响贵州茅台三季度净利增速放缓的因素较多，毕竟去年同期，贵州茅台曾经创造难以逾越的高基数，短期会对股价有冲击，不过终端需求依然强劲。

太平洋证券食品饮料黄付生团队表示，对茅台而言，随着整个经济下行压力和消费的低迷，未来高端白酒消费也会遇到压力，这个是不容回避的现实。今年次高端已经反映出销售不畅，明年可能高端酒也会遇到压力。茅台当下还很紧张，主要是经销商惜售和社会资本的囤积。随着茅台价格到1800-2000元的高位，价格高企再加上需求回落情况下，未来茅台可能不会出现紧张的情况，需求会逐渐回归理性。

中金称，贵州茅台第三季度的总收入增长3.8%和利润增速2.7%均低于市场预期，且由于基酒供应限制，预计第三季度茅台酒销量下滑至多14%，并下调今明两年的盈利预测及目标价。中金将2018和2019年的盈利预测分别下调5.3%和8.3%，从每股28.35元和37.08元下调到26.85和33.99元；目标价下调2.7%，从925元降至900元。

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