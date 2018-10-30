“华侨华人与改革开放40周年”图片展德国开展

“四海同心 盛世梦圆—华侨华人与改革开放40周年”图片展当地时间29日在德国杜塞尔多夫开展。中华海外联谊会副会长谭天星表示，分布在世界近200个国家和地区的6000多万海外侨胞是中国改革开放事业的开拓者、参与者、贡献者，亦是实现中华民族伟大复兴中国梦的宝贵资源和独特机遇。

据中新社报道，当日在杜塞尔多夫会展中心，图片展举行开幕式。所展图片既有改革开放重大历史事件的精彩瞬间，也有反映人民衣食住行的点滴小事，更有不少图片纪录了海外侨胞在改革开放进程中心系祖（籍）国的动人场景。

谭天星在致辞中表示，40年来，华侨华人为中国改革开放事业做出独特贡献。例如，广大海外侨胞率先进入经济特区和广大沿海侨乡投资兴业，拉开了中国对外开放、引进外资的序幕；海外侨胞遍布世界的商业网络，为中国实施市场多元化和“走出去”战略发挥了独特作用；华侨华人专业人士回国（来华）创新创业，成为中国提升自主创新能力的重要源泉。

此外，40年来海外侨胞、港澳同胞通过各级政府侨务部门向国内公益事业捐赠款物超过1000亿元人民币，特别是在祖（籍）国遇到特大自然灾难之时，海外侨胞总是倾力相助，体现出中华民族扶危济困、回馈社会的优良传统和血浓于水的同胞深情。

谭天星强调，40年来，广大华侨华人还始终以民族大义为重，坚决维护祖（籍）国领土完整和民族地区稳定发展，积极推动中国和平统一大业，包括自发成立200多个反“独”促统组织，举办18次全球华侨华人促进中国和平统一大会及30多次区域性会议，通过开展各种形式反“独”促统活动，遏制了“台独”分裂势力的活动和影响。

他表示，“四海同心 盛世梦圆—华侨华人与改革开放40周年”图片展正是着眼于褒扬华侨华人为改革开放事业所做出的独特贡献，激励海内外中华儿女新时代再创新辉煌。

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