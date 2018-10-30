中国民政部：五年来928万人已脱贫

中国民政部今天召开2018年第四季例行新闻发布会。社会救助司刘喜堂司长介绍，从2012年底到2017年底，已有928万贫困人口脱贫。

据中新社报道，刘喜堂司长介绍，五年间，中国农村低保平均标准从每年每人2068元（人民币，下同，411新元），提高到每年每人4301元，增长108%；全年支出农村低保金从658.2亿元提高到1023.2亿元，增长55.5%。

经与国务院扶贫办数据比对，截至去年底，中国共有1762万建档立卡贫困人口纳入最低生活保障（其中已脱贫878万人、未脱贫884万人）；共有126万建档立卡贫困人口纳入特困供养（其中已脱贫50万人、未脱贫76万人）。两项合计，共有1888万建档立卡贫困人口纳入农村低保或特困人员救助供养范围（其中已脱贫928万人、未脱贫960万人）。

刘喜堂表示，下一步，民政部将进一步完善农村低保制度，完善农村低保家庭经济状况核查机制，探索完善低保渐退机制等；拓展特困人员救助供养服务供给，积极拓展机构服务辐射范围，使更多困难群众在得到物质帮助的同时，获得相应的救助服务，不断增强困难群众的获得感。同时要努力改善集中供养服务条件；进一步加大临时救助力度，全面落实“分级审批”“先行救助”等政策规定，为建档立卡贫困人口特别是脱贫再返贫的贫困人口提供应急性、过渡性救助；继续开展农村低保专项治理，严肃查处农村低保中的腐败问题，进一步改进民政系统工作作风，提高困难群众的满意度和获得感。

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