北京不打算放弃武力 美官员：肯定台湾增加国防预算

美国国防部亚太安全事务首席副助理部长海大卫（David Helvey）于29日午间在“美台国防工业会议”发表演说，海大卫认为台湾不能忽略关乎生死的必要需求，要改变旧思维，才能确保两岸与印太区域稳定。

据《自由时报》消息，海大卫重申美国基于《三公报》及《台湾关系法》的一个中国政策，强调美国会支持台湾自我防御，维持美国自身能力以抵抗可能伤害台湾安全、社会与经济体系的武力或其他形式的胁迫。海大卫认为，台湾的安全不能依赖于“北京的容忍”，目前仍没有迹象显示北京打算放弃武力，且中国大陆正在侵蚀台湾的国际外交空间，增加解放军在第一岛链内外的活动频率及规模，这些行为将使得和平解决两岸问题更加困难，所以台湾必须利用不对称优势。

海大卫谈及“整体防卫构想”（ODC）时表示，“整体防卫构想”偏重不对称战争、部队保卫与沿海战争，美国一直在协助台湾思考如何在分散的环境中提升联合作战能力，所以在面对解放军的两栖入侵，台湾在这方面的发展将会是关键。

针对台湾宣示发展国防自主及增加国防预算，海大卫则使给予肯定，但他认为，台湾的预算太少且时间有限，不能因为专注于“次级目标”，从而忽略了生死存亡的必要需求，并重申台湾战力发展应考量可靠、韧性与成本效益。

海大卫表示，他所提出的变化是具破坏性，同时也迫使美台双方思考，改变旧思维、旧采购、规划与培训模式，但为了冷静看待区域军事平衡，确保台湾有能力抵御胁迫，这些改变不可少。

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