刘结一：民进党当局“渐进台独”

中共中央台办、国务院台办主任刘结一昨天（30日）抨击对岸民进党政府“渐进台独”，阻挠两岸交流合作。

据中新社报道，刘结一昨天在北京会见参加第一届两岸民间圆桌论坛的台湾代表。

刘结一表示，本次论坛是一次重要的两岸民间交流活动，取得了实质性成果。与会代表围绕推进两岸关系和平发展，深化两岸交流合作，为台湾青年在大陆提供发展机遇等展开深入探讨，达成多项共识，并发表共同倡议，反映了两岸加强经济文化交流合作的广阔前景，反映了两岸民众希望两岸关系走近、走实、走好的强烈心声和热切期盼。

刘结一指出，当前台海形势复杂严峻，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，推行“去中国化”“渐进台独”，阻挠两岸交流合作，勾连外部势力破坏台海和平稳定，这些图谋和行径损害两岸同胞的根本利益，使广大台湾同胞深受其害。国家统一、民族复兴是人心所向、大势所趋，是任何人、任何势力都阻挡不了的。大陆方面践行“两岸一家亲”理念和“以人民为中心”发展思想，持续为广大台湾同胞分享大陆发展机遇创造更好条件，取得实效。希望两岸同胞共担民族大义，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。



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