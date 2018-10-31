劳动部呼吁调整班次 台铁：会再检讨

台湾劳动部今天（31日）指出，外界多认为台铁长期人力不足，为解决人力问题，台湾行政院已核定分阶段增聘人力，以合理安排工作时间。劳动部建议，台铁在人力补足前应调整班次及调度人力，兼顾员工合理工时及大众需求。对此，台铁局副局长何献霖今天受访表示，会再检讨，但目前无此考量。

据台湾《联合报》报道，劳动部说，近三年对台铁224次劳检，罚锾合计117万元（新台币，约5万新元），主因为工作超时、未依规定给付加班费及特休假，将针对普悠玛案所涉违法情事个案研讨，列为日后对台铁劳检重点。

立法院社会福利及卫生环境委员会，邀请劳动部长许铭春及交通部政务次长王国材，针对“台铁普悠玛出轨事件检讨及改善台铁劳动条件”专题报告并备质询。许铭春表示，尤姓司机员10月5日担任内勤职务期间，单日工作达13小时；12日台铁大改点，尤姓司机员从11日跨12日凌晨12点至8点值内勤，工时长达17小时41分。5月13日至26日期间，曾连续14天未排例假。

许铭春说，但出轨前一天，尤姓司机员排定例假并未出勤，事故当天中午12时出勤，下午2时42分列车从树林站调车场开出，下午4时50分发生事故，当天工时为4小时50分，尚无违反劳基法情形。

许铭春提出台铁未来改善方向，首先是人力未到位前的过渡阶段，应该调整班次及调度人力因应。此外，强化跨部会联合稽查督导机制，将与交通部、公共工程委员会等权责部会合作，针对台铁实施跨部会联合稽查，并强化过劳预防的咨询辅导作为。

王国材指出，台铁局长期存在人力困境问题，为符合劳基法规定，须于有限人力情形下排班，虽班表符合现行法规，但不合理的人力运用造成额外替班人力、休假日出勤、轮班间隔不足及延长工程等不利劳动条件。台铁局将尽速补充人力外，也会同步进行班表改革。

王国材说，行政院同意三年分批增补2818人，今年预计补入车长179人、司机员200人；明年将补入车长62人、司机员65人；后年补进车长59人、司机员120人。

王国材说，台铁局也会规画多元人力进用管道，包括分三年举办铁路特考进用1360人，以及分三年进用1458名营运人员。

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