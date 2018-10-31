台湾三中交易案 马英九否认检察官指控

台北地院审理三中交易案，今天（31日）传唤台湾前总统马英九出庭。马英九表示，他担任国民党主席期间处理三中交易案，前总统陈水扁夫人吴淑珍、民进党台北市长侯选人姚文智都用政治力量在阻挡，并否认检察官对他的指控。

据台湾《联合报》报道，马英九表示，“我没有犯罪”。他说，自从2000年陈水扁当选总统后，国民党的党产就成为选举对手攻击的焦点，社会对政党经营事业也日渐有负面观感，连战前主席就在2002年宣示依据监察委员黄煌雄的调查报告开始处理党产，将152笔党产主动捐赠各级政府。他在2005年8月19日就任国民党主席前后，也宣示尽快在2008年底以前处理完党产的决策，继续实践对社会的承诺。

由于广播电视法要求政党必须在2005年12月26日退出广播及电视经营，处理本案党产的期限日益迫近，再加上国民党欠缺经费的问题也越来越严重，这些都增加了国民党处理党产的必要性与急迫性。然而，当时执政的民进党政府并不乐见国民党处分党产，反而针对我们处分党产处处打压及阻挠。

他指出，这一类的打压吓阻情形还有很多，网路上很容易就找得到。事实就是，在政治力的不当干预下，当时处分党产是困难重重，这是本案应该还原及正视的时空背景。

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