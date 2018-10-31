美在台协会新处长：美对台政策从未改变

美国在台协会（AIT）处长郦英杰今天（31日）在上任后的首场正式记者会上指出，美国的对台政策从未改变，并且任内增进美台安全合作、经济与商业关系、台湾在全球社会的角色，以及美台人民联系。

据台湾《联合报》报道，郦英杰说，大家现身处历史上充满动能的时代，在亚洲尤其如此，有很多正面变化，不过尽管有那些变动，“我在这里要告诉大家，美国的对台政策从未改变”。

郦英杰指出，这是他第三次来台湾服务、第四次住在台湾，他很高兴能回来担任处长，“这肯定不是运气好而已，而是缘分把我和我的家人一次又一次地带回台湾”。

郦英杰说，在增进美台安全合作，美国有义务支持台湾维持充足的自我防卫能力以对抗胁迫，这是台湾关系法中的根本要素。他也提及，要进一步改善双方经济关系并看到彼此的经济成长，是值得努力的方向。

郦英杰说，美国一向支持并为台湾的有意义参与国际组织大力发声。媒体追问，台湾刑事局长日前致函国际刑警组织，申请以观察员身分参与大会，但国际刑警组织秘书长办公室最后回覆拒绝邀请台湾，美国未来如何协助台湾参与国际活动。郦英杰说，美国一直规律地鼓励并且帮助台湾参与国际组织发声，美国支持台湾以完整会员身分参加不需要以国家身份参与的组织，例如亚太经济合作会议（APEC）。

对于将举办的APEC，郦英杰说，目前AIT并没有关于美台代表将在APEC碰面的安排资料。不过，AIT很高兴看到台积电前董事长张忠谋被选为台湾的领袖代表与会，这是很激励人心的选择，因为张忠谋代表许多台湾优良特质，也是各业尊重的人物，期待他在APEC场域和其他领袖互动。郦英杰也表明珍视台湾的参与，美国也支持台湾参与像APEC这样的活动。

媒体关切美军是否11月将在南中国海或台湾海峡展开军演。郦英杰说，他无法针对问题回答详细细节，若有兴趣可以问美国国防部，美国会依据印太战略，在印太地区的开放海道进行商业等专业活动。

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