普悠玛事故公祭今天举行 列车司机员下跪痛哭致歉

台湾行政院交通部今天（31日）早上10点在台东市立殡仪馆举办“1021 普悠玛事故联合追思公祭”仪式，行政院长赖清德、立法院院长苏嘉全及台铁各局处首长奠吊致哀，也向家属表达慰问，场面充满庄严肃穆与哀思。司机员尤振仲在儿女搀扶下，在灵堂前下跪痛哭，频频向罹难者喊着“对不起”。

据台湾《联合报》报道，赖清德指出，出席联合公祭向家属表达追思与哀恸，行政院以同样的慰问、也听取家属心声，家属希望政府应该做好后续协助的工作，同时也要把事件调查清除，跟社会大众报告，让这不幸的事情不要再发生。他也向家属报告，政府会痛定思痛来进行改革，不管是台铁或普悠玛的改革，政府一定会进行。

联合追思公祭上，普悠玛司机尤振仲也在儿女搀扶下，一身黑衣、戴着帽子及口罩低调地现身会场，他见到罹难者灵堂，特别下跪向死者致意，并放声痛哭，不断说“对不起”，离去时也向家属道歉致意，家属则不断安慰，董家罹难者的女儿还紧抱尤振仲，安慰说没有怪他，要他保重身体，赶快好起来。面对记者询问，尤则不发一语。

在追思会上，卑南国中学生也唱着英文诗歌来悼念失去的同学和老师，董家人则唱着家里最爱唱的“我只在乎你”来表达对家人不舍和思念。台东县长黄健庭率各局处首长献花奠吊，并随即对于罹难者家属表达同理慰问之意。立法委员廖国栋、刘棹豪也到现场悼念。全县公家机关今天也降半旗致哀。

早报订户新闻，更多精彩等着您！