国台办：陆委会攻击中国大陆政治体制是肆意挑衅

中国大陆国台办发言人马晓光今天（31日）对“台陆委会负责人发表攻击大陆言论”一事作出回应时，指责该负责人肆意挑衅，只会进一步升高两岸紧张对立，究竟谁在故意挑衅滋事、制造两岸对立，相信两岸同胞都看得很清楚。

据台湾《联合报》报道，国台办上午举行例行发布会。有媒体问到，陆委会负责人日前公开攻击大陆的政治体制和发展模式，推卸破坏两岸关系的责任，请问有何评论？

马晓光指出，当前两岸关系复杂严峻，台湾陆委会负责人在一个研讨会上大放厥词、肆意挑衅，只会进一步升高两岸紧张对立。究竟谁在故意挑衅滋事、制造两岸对立，相信两岸同胞都看得很清楚。

马晓光强调，在中共坚强领导下，大陆坚定不移坚持走中国大陆特色社会主义道路，坚持改革开放，取得了举世公认的辉煌成就，不容任何人信口雌黄、抹黑造谣。

马晓光称，在民进党当局执政之下，台湾的社会情况究竟怎么样，大家可以从军公教的愤懑、农渔民的无奈、知识分子的苦闷、工商界的忧虑，以及年轻人的呐喊和西进中找到答案。

此外，在第一届两岸民间圆桌论坛上，有许多台商提及，在中美经贸摩擦之下，出口型的台商损失严重，呼吁大陆能减免台商税费，尤其是在营业税和相关税费上做调整。马晓光对此回应时说，大陆将会深化改革来创造更加良好的营商环境，为台商在大陆的事业发展创造条件。

马晓光指出，对台湾同胞反映的心声和问题，大陆今年2月持续推出“31条措施”，取消台湾居民在大陆就业许可证，给台湾同胞颁发居住证，这一系列措施同时也是为了在应对外部形势变化之下，怎么样使台湾同胞能够更好的享受同等待遇。同时，大陆现在加紧扩大开放，深化改革，推出了一系列经贸方面的措施。这些措施也都适用于台湾投资者和工商企业。当然，大陆还会继续通过扩大开放、深化改革来创造更加良好的营商环境，为台商在大陆的事业发展创造条件，这是最大的政策方面的支持和协助。

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