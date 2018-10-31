北京一在编教师违约提前离职 学校获赔31万元

因人才引进在京做教师的梁某工作一年便离职，被学校追缴31万（人民币，下同，约6万新元）违约款。北京通州法院今日透露，经审理，法院支持了学校的诉讼请求。

据《新京报》消息，2015年8月大学毕业的梁某来到北京市通州区一所学校做物理老师，与校方签订了聘用合同，期限自2015年8月1日至2022年7月31日，并加入事业编，办理了北京市户口。

入职后，刚工作一年的梁某决定离职，另行就业。2016年暑期结束后，9月开学梁某就再未出勤。学校向北京市通州区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求梁某支付聘用合同中的违约金（违约赔偿金11万元，人才引进费20万元）。仲裁委支持了学校的请求，梁某不服仲裁结果，向通州法院提起诉讼。

庭审中，梁某主张其系应届毕业生，不同于一般从外省市引进的特级和骨干教师等人才引进，不属于条款约定的人才引进人员且聘用合同约定的11万元违约金过高，远远高于在校收入。学校方面则主张合同明确约定违约金为11万元（即5万元+未履行合同年限6年*1万元）。

经审理，法院就查明的情况认定双方关于违约金的约定明确、具体，原告应明知违约应承担的相应后果，双方签订的聘用合同补充条款系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应恪守。故做出以上判决。



早报订户新闻，更多精彩等着您！