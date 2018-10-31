不明签诗疑助韩国瑜 高雄三凤宫报案

高雄市知名的大庙三凤宫董监事今天（31日）上午出面驳斥网传一张署名“财团法人高雄三凤宫灵签”的签诗，强调该签诗不是三凤宫所有。三凤宫60张签诗每张都是四句，网传签诗有八句，三凤宫签诗没有署名“财团法人高雄三凤宫灵签”，这张签诗已损及三凤宫名誉和著作权，因此今天已以涉侵权、妨害名誉向警方报案。

据台湾《联合报》报道，这张开头即注明“高雄三凤宫”的签诗共有八句，前三句的第一个字连起来是“韩国瑜”，后三句第一个字连起来是“陈其迈”。签诗最后一列用较小字体印着“财团法人高雄三凤宫灵签”。

诗签为“韩​​有英雄力抗秦，国之兴亡系悬命，瑜亮有节三国争，痛扫赤壁破绿营；宰相挥仗能伏魔，陈年腐朽彻底清，其人自败本因果，迈向青天迎太平”。

三凤宫的董事长董事长孙宗英出示庙里的签诗，每一纸只有四句，签诗纸的第一列写“高雄市”，第二列写“三凤宫灵签”，然后才是签诗和注解，上面完全没有“财团法人高雄三凤宫灵签”等字。孙宗英强调，三凤宫的签只有纸本，没有电子版。

孙宗英说，三凤宫不介入政治，不出所谓的选举签，任何人向三凤宫借户外广场，只要不和庙里的活动冲突，都会出借。国民党高雄市长候选人韩国瑜、民进党高雄市长候选人陈其迈都到庙里参拜过，庙方也都以礼接待，不会分什么政党，至于信徒要支持什么人，那是个人的事。

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