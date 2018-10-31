中国作协：金庸对当代中国文学发展贡献卓著

中国作家协会（简称作协）名誉副主席、著名作家金庸先生昨日因病在香港逝世，享年94岁。中国作协主席铁凝，中国作协党组书记、副主席钱小芊，向金庸先生逝世表示哀悼，并对金庸先生家属表示问候。

据中新网报道，中国作家协会今日于中国作家网发布向香港作家联会所致唁电。

唁电称，惊悉中国作家协会名誉副主席金庸先生不幸逝世，我们十分悲痛，谨对金庸先生逝世表示深切哀悼，向金庸先生的亲属致以诚挚慰问。

唁电表示，金庸先生是享誉海内外的著名作家，是20世纪最具影响力的武侠小说泰斗，在华文世界具有重要地位和广泛影响。金庸先生的代表作《射雕英雄传》《笑傲江湖》《天龙八部》《书剑恩仇录》《鹿鼎记》等已经成为华语文学经典，半个多世纪以来经久不衰，对当代中国文学发展贡献卓著。金庸先生以个人的文学成就和人格魅力，为中外文学交流特别是内地作家与港澳作家交流做了大量卓有成效的工作，在海内外华文作家中产生了重要的积极影响。

中国作家协会在文中称，金庸先生在中国文学界具有崇高威望，他的逝世是中国文学事业的巨大损失。金庸先生对中国文学事业的贡献、对中国作家协会的支持帮助将永远铭记在我们心中。

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