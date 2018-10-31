全国政协副主席李斌：现有生育津贴等政策实操中还有许多障碍

据澎湃新闻报道，中国全国政协双周协商座谈会26日在北京召开。围绕“中长期人口变动与经济社会发展”议题，全国政协副主席李斌作主题发言，国家发展和改革委员会副主任连维良介绍了相关情况，13位委员和两位专家学者作了会议发言，国家相关部委的同志和委员们进行了互动交流。

据了解，《人民政协报》于昨日也摘登了此次双周协商座谈会的相关发言，其中包括全国政协副主席、原国家卫生和计划生育委员会主任李斌作的主题发言。

李斌指出，此次全国政协双周协商座谈会围绕人口主题，科学研判人口中长期变动趋势，统筹人口与经济社会发展，对于全面建成小康社会，奋力建设社会主义现代化国家，具有重要意义。

李斌在发言中表示，总的来看，中国人口发展态势具有如下特点：

一是人口众多的基本国情没有改变，提高人口综合发展水平仍任重道远。随着经济社会持续发展和收入水平的提高，庞大人口所形成的市场容量、消费潜力及对产业发展的支撑作用将进一步显现。目前中国经济总量排名世界第二，但人口综合发展平均水平与发达国家仍有较大差距。农村贫困人口脱贫进入攻坚阶段，人们的道德水准、文明素养也需进一步提升。

二是人口发展处于历史转折期，结构性矛盾凸显。根据长周期预测分析，中国人口数量将经历从低增长到零增长再到负增长的历史性转折。人口发展的结构性问题日益突出：老龄化速度加快，人口老龄化、高龄化程度加深；劳动力供给仍然较为充裕，但劳动力供需结构不匹配的问题显现；城乡人口服务能力差距大，地区之间人口转变不同步、人口发展不平衡的问题依然存在。

三是人民日益增长的家庭发展服务基本需求尚未充分满足。随着经济发展和生活水平提高，养育孩子的经济成本上升。年轻人婚育时间不断延迟，大龄生育、不孕不育等生育困难人群明显增加。在公共服务供给上，现有的婚育假期、生育津贴、女职工就业保障等政策，在实际操作中还存在许多障碍。托儿所、幼儿园短缺，促进家庭发展的政策体系和社会环境尚未完全建立。

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