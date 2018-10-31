金庸多次撰写社评反核：大亚湾核电厂一旦发生事故 香港便会变“死港”

作者：李伟欣

查良镛（又名金庸）是香港四大才子之一，在创作武侠小说之外，他还创办《明报》，一手论江湖，一手写社评。

80年代初，中、英、法三国合作兴建大亚湾核电厂，《明报》曾发表多篇社评积极反对，更形容万一发生事故，香港便会变成“死港”，惹起社会关注，而金庸也有用政治观点解说大亚湾核电厂，指出香港是邓小平“一国两制”的首个实验，倘因核电厂的一个小小人为错误而导致香港的交通、运输、金融、制造、出口、旅游、商业等全部垮台，“这种政治上的风险，中国决策人要再作考虑。”

大亚湾核电厂是中外合资项目，位于深圳市大鹏镇，可为香港提供七成电力，这项计划在1980年代初提出时，并没有惹起香港社会的关注。不过，在1986年4月26日，苏联的切尔诺贝尔核电厂发生爆炸后，幅射产生的影响震撼全世界，香港市民亦开始担心即将在距离香港50公里外兴建的大亚湾核电厂。

据《金镛与明报》书中的内容，金镛曾在编辑委员会会议上作出明确指示：“关于大亚湾核电厂的事，《明报》要积极反对，此事未必不能挽救。现在一般人只在科学方面考虑，尚未考虑到政治因素。如有读者来信，可多刊登。我们先自己组织舆论，我先写几篇社评。”随后，金镛发表题为《要计算政治安全系数》的评论文章，指出香港是邓小平“一国两制”的第一个实验，如果因为核电厂的一个小小的人为错误，“香港的交通、运输、金融、制造、出口、旅游、商业全部垮台”，中国决策人要再作考虑这种管治上的风险，强调中国决策人士应该三思。

此外，《明报》在当年6月下旬大幅报道有关核电厂的消息，并以头条方式处理对停建、迁建核电厂有利的内容，有些标题更带有强烈的呼吁色彩，例如“建核电厂合同九月签署，表达港人意愿迫在眉睫”等。虽然香港多间报业反对核电厂，但随着立法局考察团报告认为核电厂是安全，正式与北京签署兴建合同，香港一百多万个签名反对核电厂的运动亦画上句号。

而香港报业就兴建核电厂的立场亦在短短数个月间起了变化，一些左派报章由不太积极报道有关消息，转而不断强调核电厂的安全性。当时与《明报》争夺读者群的《中报》，更在评论文章中炮轰《明报》在反核运动上投错了机，受内幕消息误导，以为北京会改变核电厂计划，抢先反核空气，结果押错注。在此事上，金庸的回应是：“全香港都反对建大亚湾核电厂，这不存在押摊不押摊问题。《明报》押摊已押了30年，有错有对，我们没有认输，我办《明报》这么多年，主张都是一贯的，并没有改变过。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！