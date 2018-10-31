金门小三通旅客私带香肠验出非洲猪瘟 农委会强调病毒尚未入侵台湾

台湾农委会今天（31日）宣布，在中国的肉制品中验出猪瘟病毒，但强调是在金门小三通旅客丢弃在垃圾桶中的肉制品中验出，非洲猪瘟尚未入侵台湾。

据台湾《自由时报》报道，防检局高雄分局金门检疫站从自金门小三通水头码头旅客农产品弃置箱中，收集到一件中国双汇香脆肠猪肉香肠制品，并验出非洲猪瘟病毒基因；10月25日寄到家畜卫生试验所，以即时聚合酵素连锁反应检测后，呈现非洲猪瘟病毒核酸阳性反应，30日再以传统PCR搭配巢式PCR，成功增幅出非洲猪瘟髓鞘蛋白p27基因片段，31日定序确认和中国非洲猪瘟病毒株相似达100%。

记者昨日上午已接获验出非洲猪瘟的消息，但询问农委会、防检局和家卫所的官员皆表示没有听说此事。农委会副主委黄金城解释，因为验出阳性的检体跟家卫所的阳性样材比对后并未完全吻合，无法确定阳性反应来自检体或是比对用的样材，所以一直在花时间重复浓缩比对，后来才发现跟中国的非洲猪瘟序列100%相符。目前家卫所比对的样材是非洲猪瘟第一型，但中国的非洲猪瘟是第二型。

黄金城指出，因此检验人员在检验结果不确定前不敢向上呈报，怕万一阳性反应是来自比对用的样材，造成误导，才想等要完全确定再往上呈报。他已要求家卫所以后检验程序有疑虑一定要呈报。

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