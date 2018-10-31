习近平即将到访 菲律宾人民币现汇市场启动在即

（早报讯）鉴于交易量的增加，以及总统杜特尔特重心转向世界第二大经济体后中国国家主席习近平的即将到访，菲律宾希望最早于11月便启动菲律宾比索与人民币的直接兑换。

彭博社引述菲律宾财政部长卡洛斯·多明计斯（Carlos Dominguez III）说：“眼下建立信任与信心恰逢其时”。此前，13家菲律宾银行和中国银行已于周二达成共识，决定共同组建一个团体，促进比索-人民币现汇市场的启动。

到目前为止，事实已证明与中国交好对菲律宾是有利的。中国已成为菲律宾的头号贸易伙伴国，上半年双边贸易额达到约140亿美元（193.65亿新元），同比增长16%。与此同时，中国游客也成为了菲律宾旅游市场仅次于韩国人的第二大客源。

中国银行马尼拉分行行长邓军说，他们的目标是在11月启动比索-人民币交易平台。截至目前，菲律宾只有美元现汇市场，意味着任何其他货币的交易都必须先转换成美元。多明计斯称，人民币交易平台的建立可节省占交易额3%的交易成本。

身为上述13家菲律宾银行之一的菲律宾交通银行的司库艾伦·阿蒂恩扎（Alan Atienza）说：“那将会促进更多来自中国的外国投资，并增强两国的商业往来，”

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