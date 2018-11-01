金庸丧礼将以私人形式举行 香港文化博物馆将设吊唁册供公众致意

据中新网报道，香港著名作家查良镛(金庸)30日下午在港逝世，享年94岁。明河社出版有限公司31日发出讣告指，査先生丧礼将以私人形式举行。香港文化博物馆金庸馆将于11月12日至30日设置吊唁册，供公众致意。

讣告指出，查良镛先生于2018年10月30日下午在家人陪伴之下，于香港养和医院安详逝世，享年94岁。根据查先生生前意愿，丧礼以私人形式举行。兹定于11月12日至30日在香港文化博物馆之金庸馆设置吊唁册，以供公众向查先生作最后致意。

讣告表示，该社谨代表查先生家人感谢社会各界人士的关怀。

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