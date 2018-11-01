湖南攸县数名干部因迷信活动被立案审查

据新华网报道，湖南攸县纪委监委近日通报了数起干部组织或参加封建迷信活动的典型案例，五名科级干部被立案审查。

据通报，2015年10月，为了给当地煤矿安全生产祈福，时任攸县黄丰桥镇人民政府镇长罗立平，组织安监站、党政办、财政所共14人赴庙宇朝拜祈福。事后，罗立平签字同意使用公款将活动开支予以报销。2018年7月，罗立平被立案审查后受到党内警告处分。

经查，2016年5月15日，为确保高考顺利、提高二本上线率，时任攸县第四中学校长周祖文组织高三年级、初三年级班主任等17人到庙宇焚香朝拜祈福。当天中午，周祖文还安排了两桌饭菜迎接朝拜回来的人员。之后，朝拜祈福开支在高三年级经费中报销，用餐费用则以“高三年级、初三年级赴外地调研学习”名义报销。2017年5月，时任攸县第四中学校长刘卓成，继续组织此类迷信活动，并签字同意公款报销活动开支。

2017年12月，攸县自来水公司经理聂平平安排该公司常务副经理刘卫平组织“捉鬼祭祀”封建迷信活动，相关开支则通过公款予以报销。

2018年10月，攸县纪委常委会研究决定，对聂平平、刘卫平、周祖文、刘卓成进行党纪立案审查。

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