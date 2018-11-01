台《联合报》民调：丁守中逼近柯文哲

台湾《联合报》最新台北市长选情调查发现，北市选情转趋紧绷，国民党候选人丁守中以35%支持度进逼柯文哲的38%，民进党候选人姚文智的支持度则维持8%；不过，看好柯文哲连任的选民比一个月前更多，达59%。

据了解，与《联合报》九月下旬的调查相较，现任台北市长柯文哲支持度由37%略增为38%，丁守中的支持度则由29%上升到35%，两人差距由一个多月前的8%缩小为3%，选情陷入胶著。

另外，姚文智声势仍未见起色，支持度维持8%，其他两位无党籍参选人李锡锟、吴蕚洋票源有限，支持度不超过1%，至于未决定选民则由25%降到18%，未来选票流向将是影响选战胜负的关键。

交叉分析发现，柯文哲在40岁以下选民中仍维持逾60%支持度的领先优势，不过，丁守中在40岁以下选民的支持度由11%上升到19%，在40到59岁选民中超前柯的幅度，也由2%扩大到9%；至于60岁以上选民中，丁守中仍较占上风，以44%支持度超前柯、姚两人。

政党倾向差异方面，丁守中目前获得66%的蓝营支持者力挺，政党凝聚力较九月下旬调查上升3%，26%蓝营选民青睐柯文哲；绿营支持者则有49%拥护柯文哲，支持度高于姚文智的34%；中立选民中，柯虽以48%支持度胜出，但属意丁的人也由九月的14%略增为20%，蓝营及中立选民的小幅回流是丁支持度上扬的主因。至于丁守中支持度的上升是否与“韩国瑜效应”有关，仍须进一步观察。

此外，进一步观察选民投票意愿，表示九合一选举会去投票的选民由一个多月前的75%上升到81%，选情热度逐渐升温；9%不会去投，10%不一定或看情形。

这次调查于10月29日至30日晚间进行，成功访问了1074位设籍台北市的成年民众，另有166人拒访；在95%的信心水准下，抽样误差在正负三点零个百分点以内。调查以台北市住宅电话为母体作尾数两位随机抽样，并依据台北市成年民众的性別及年龄结构进行加权。





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