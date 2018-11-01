中国原福彩官员落马 任职过的中彩在线曾涉“利益输送”指控

中央纪委国家监委网站昨日透露，中国福利彩票发行管理中心原副主任、北京中彩在线科技有限责任公司原董事长、现任中国儿童福利和收养中心副主任冯立志涉嫌在彩票领域严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据《新京报》报道，在冯立志的简历中，北京中彩在线科技有限责任公司的任职经历引人关注。在冯立志离开中彩在线三年后，这家公司及其两名重要股东曾遭遇一场“巨震”。

2016年6月，有媒体报道，中彩在线总经理贺文及其妻子武京京曾先后被有关部门带走，当时媒体援引知情人士的说法称贺是“协助调查”。在此之前，中央巡视组向民政部党组反馈了专项巡视情况，其中提到“福利彩票发行管理存在问题。”

据报道，天眼查资料显示，北京中彩在线于2002年经民政部批准成立，主要从事彩票销售系统开发、建设、运行、维护，是国有控股高科技公司，注册资本1亿元（人民币，下同，约2千万新元），大股东为中国福利彩票发行管理中心，持股比例为40%，另外两家民资股东分别是北京银都新天地科技有限公司（简称北京银都）和北京华运中兴数码科技有限公司（简称北京华运），分别持股33%和27%。

截至目前，贺文、武京京夫妻二人仍然控制北京银都和北京华运，从总的持股比例看，贺文、武京京对中彩在线有实际控制权。

《新京报》透露，2015年5月，《经济参考报》的一篇报道曾提到，作为福彩重要票种之一的“中福在线”即开型福利彩票，其独家运营商中彩在线已由名义上的国有控股企业变为高管掌控的个人“财富帝国”，该公司高管被指利用职权隐瞒监管部门向“关联方”暗存利益输送，涉及金额数十亿元。

上述报道称，中彩在线总经理贺文通过控制公司的第二和第三大股东，实际掌控中彩在线。“自运营以来粗略计算，到2014年底中彩在线已收取了约40亿元的收入，根据股权比例，贺文掌控的公司对应的权益高达20多亿元。”

该报道中还提到，2005年被中彩在线授予独家终端机供应商的天意公司只是一家注册资本800万港元，10余名员工，既无技术研发队伍，也无生产厂房的“空壳公司”，仅凭一纸中彩在线独家终端机供应商合同，天意公司估值就实现了从800万港元到约19.6亿港元的“财富传奇”。

报道发出后，立刻引发舆论反响。时任民政部副部长宫蒲光当时针对记者关于“近期福利彩票中有涉嫌利益输送”的问题表示，有关中国福利彩票被媒体曝出黑幕问题，此事正在调查中，调查结果出来后，将做专项发布。

同年6月，中彩在线总经理贺文以侵犯其名誉权为由起诉《经济参考报》，要求相关记者赔礼道歉并赔偿500万元。该案于当年7月10日在北京市海淀区法院开庭审理。据当时的报道，《经济参考报》的代理律师向法院提出，贺文的问题有关部门正在调查，是否属实要等调查结果，建议法院中止审理。法院采纳这一意见。

当年7月，《经济参考报》记者王文志再次以个人名义向财政部实名举报“中福在线”彩票严重违规运营。

今年7月，也即该案中止审理三年后，中彩在线总经理贺文申请对该案撤诉。



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