陈其迈要求韩国瑜“尽快决定辩论时间”

台湾民进党高雄市长候选人陈其迈今日接受广播节目“寇寇早餐”专访，主持人周玉蔻问他如果落选，是否会变成民进党的罪人？陈其迈表示，高雄选举是蓝绿对决，随选举热度提升，绿营支持者也开始回笼，他也一改外界对他拖延辩论的印象，反而要求韩国瑜尽快做决定何时辩论。“我们非常有信心会胜选！”

据中时电子报消息，陈其迈说，对手韩国瑜讲话摸不着边际，包括摩铁摩天轮、赌场、太平岛挖石油等政策大家听了觉得好笑，加上境外网军、部分媒体配合操作，“有点像网络上的病毒传播”，系统性传播造成高热度。

他强调，热度增加对绿营相对有利，过去比较担心改革过程中大家对民进党有些意见，但现在走基层发现支持者也开始关心选举，投票意愿变高，如今不管是网络上、后援会组织，都能看到民进党支持者主动拉票、固票。

针对主持人周玉蔻尖锐提问，说有些人说陈其迈一开始低估对手、躺着选，如今选情陷入五五波，万一输掉高雄，是否担心成为民进党的罪人？陈其迈强调他长期深耕基层，对胜选有信心，花妈陈菊也看好他的选情，如今与菊系人马在组织、文宣、竞选工作准备方面均密切结合，有信心打赢这场选举。

另外，陈其迈一改选举以来冷处理的调性，重炮回击对手政见，质疑韩国瑜说高雄人口10年后要增加到500万，等于增加80％，“可能要破世界纪录”；至于讲招商要陪睡，“我觉得他应该去上性平课”；不准意识形态游行，“站在反民主、反改革这边，这是韩主委的信仰，但台湾与过去的时代已经不同了。”

不过，周玉蔻反问陈其迈，选战最后会打意识形态牌、诉诸台湾主权做殊死战吗？他一开始没有正面回应，只说希望高雄经济蓬勃发展，市民享有高度自由表达的权利，但也提及这场选举关系台湾未来发展、中国大陆也很关注；周玉蔻再三追问下，他才表示不会打意识形态牌，这是单纯的市长选举，但也强调希望是场公平公正的选举，让台湾人、高雄市民做出判断，选一个对台湾、高雄未来发展较好的候选人。

陈其迈更一改外界对他拖延辩论的印象，反而要求韩国瑜尽快做决定何时辩论，他说，现在包括三立、年代等电视台都有提出邀请，他希望能够多辩几场，“希望韩主委尽速安排”，届时他会问韩国瑜摩铁摩天轮的详细计划、人口如何增加80％、集会游行法这些议题，大家都很好奇。

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