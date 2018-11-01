农业农村部：清理整治大棚房问题 遏制农地非农化

据中国农业农村部网站消息，农业农村部、自然资源部昨日组织召开“大棚房”问题专项清理整治行动协调推进小组第二次会议，听取清理整治行动部门联合督导情况汇报，研究部署下一步工作。会议强调，清理整治“大棚房”问题，坚决遏制农地非农化，直接关系到保护耕地、保障国家粮食安全、保护农民权益。

会议要求开展清理排查“回头看”，对重点省份、重点区域再次进行督查，重点检查大城市周边区域和现代农业园区内存在的“大棚房”问题。要边清理边整改，突出重点，分类处置，把握分寸，推动各项整改措施落到实处。

会议强调，清理整治“大棚房”问题，坚决遏制农地非农化，直接关系到保护耕地、保障国家粮食安全、保护农民权益。从督导汇报和各地反映情况看，“大棚房”问题发生面广、涉及主体多、类型复杂，处理难度大。在“大棚房”问题清理整治工作中还存在“上紧下松”、“避重就轻”、政策理解不到位、工作“等靠要”思想。各地要细化工作措施，落实“拉网式、台账式、背书式”的清理排查要求，做到深入查、回头查、彻底查，为下一阶段清理整治打好基础。

会议要求，“大棚房”问题清理整治专项行动进入整治整改的攻坚阶段，各地要再接再厉，毫不松懈抓好专项行动各项工作。要认真梳理分析排查发现的倾向性问题和共性问题，及时曝光一批典型案例，发挥警示作用，形成长期震慑。



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