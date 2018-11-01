德档案局：国民党该面对应负的责任

台湾行政院党产会主委林峯正今年5月远赴德国柏林参访史塔西档案局，考察德国如何落实转型正义，国民党代表团近期也追随党产会脚步，至德国拜访史塔西档案局。面对曾为独裁政权的国民党前来取经，德方近日在官网发文强调，“鼓励代表团面对其应负的责任，在既定的道路上继续前进。”

据《自由时报》报道，党产会表示，德国历经两次转型正义，处理纳粹法西斯、东德共产党党国遗绪，台湾晚了德国近30年才开始追不当党产。

据报道，德国联邦政府成立了史塔西档案局，典藏大量前东德特务机关的档案，而国民党面对政治档案征集，却出现抵抗态度。

史塔西档案局10月24日在官网发表“来自台湾的强烈关注”一文，德方提及，台湾前执政党、目前立法院最大反对党国民党的代表团，带了一长串的问题来参访史塔西档案局。代表团特別关注的是开放史塔西和德国社会统一党（SED）档案的基础，以及档案开放对社会的影响。

史塔西档案局负责人杨恩（Roland Jahn）详细报告，保存和开放史塔西档案的过程，并回顾开放档案近30年的历史。

该文描述，史塔西档案局与台湾贵宾（指国民党代表团），就德国1990年代初期和台湾民主化以来的发展之间的异同交换意见。史塔西档案局强调，“德国从一开始就使人们有机会取得社统党独裁政权档案，这有助于处理过往独裁统治。”

史塔西档案局表示，而台湾仍在努力摸索最适切的方向，档案局负责人杨恩则鼓励代表团，“面对其应负的责任，在既定的道路上继续前进。”

对于史塔西档案局“鼓励”国民党，党产会发言人施锦芳表示，蒋氏父子退守台湾为巩固政权强取财产的过程，在党产会的调查中不断重复，虽然2000年第一次政党轮替后，国民党有返还部分党产，但这只是九牛一毛，这10多年来政党的经营，还是继续仰赖党营事业及变卖党产的收入。

施锦芳强调，国民党不能完全无视民主社会政党的公平竞争，期待国民党能真心面对，并愿意卸下党产的魔戒，和其他政党一样靠台湾的民心去取得政权，这才是国家之福。

促转会发言人叶虹灵说，德国处理转型正义经验，对于前东德共产党等政党所持有政治档案，须向社会大众公开，国民党在威权统治时期掌握国家机器，至今仍许多机密党史资料未公开，未来都应公开纳入国家典藏。

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