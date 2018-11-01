民航局暂停受理多家中外航空公司新增航线航班申请

据中国民航网消息，民航局透露，自10月29日起，民航局停止受理俄罗斯环球航空、青岛航空等多家中外航空公司的客运加班、包机和新增航线航班申请。

据《新京报》消息，民航局于近日在其官网上发布了《关于落实航班正常管理措施有关情况的通告》，《通告》指出，根据《民航局关于印发的通知》的相关要求，自10月29日起，暂停受理厦门航空、西藏航空、祥鹏航空等多家国内客运航空公司在对应时刻协调机场和协导机场新增或调整预先飞行计划申请。

《通告》指出，自10月29日起至2019年1月31日，停止受理俄罗斯环球航空、俄罗斯雅库特航空、阿富汗航空的客运加班、包机和新增航线航班申请。青岛航空、沙特阿拉伯沙特航空、印度航空因8月数据不达标，自10月29日起至12月31日，停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。塔吉克斯坦索蒙航空因7月数据不达标，自10月29日起至11月30日，停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。给予龙江航空、俄罗斯雅库特航空、阿富汗航空、波兰航空通报批评的处罚。

机场方面，首都机场因7-8月连续两个月数据不达标，自10月29日起至2019年3月31日，民航局将停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。给予杭州机场通报批评，华东管理局将督促杭州机场针对始发航班起飞正常率较低情况予以整改。

另外，因相关数据已达标，自11月1日起，民航局将恢复受理乌克兰航空的客运加班、包机和新增航线航班申请。

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