接见美退伍军人协会会长 蔡英文：盼深化台美伙伴关系

台湾总统蔡英文今日上午接见美国退伍军人协会（AMVETS）新任总会长瑞利（Regis Riley）夫妇一行，除感谢该协会长期支持台湾，也盼双方持续保持最密切的交流，深化台美双边的伙伴合作关系。

据《自由时报》消息，蔡英文说，世界各国的军人弟兄姊妹，一生都为了保家卫国而奋斗。军人把最宝贵的青春，都奉献给国家跟社会，非常令人敬佩。因此对退役军人的妥善照顾，是各国政府都必须重视的任务。

蔡英文指出，在台湾称呼退伍军人为“荣誉国民”，由退辅会负责相关事务。在美国则有专责部会“退伍军人事务部”，也有像“美国退伍军人协会”这样有影响力的组织。长期以来退辅会从美国完善的制度中，学习到不少经验，也跟“美国退伍军人协会”形成了深厚的兄弟会关系。

蔡英文还说，她很希望能多听听“美国退伍军人协会”的经验，交流关于退伍军人政策的想法。另一方面，她也要对美国退伍军人协会长期的支持，表达深切的感谢。每一年“美国退伍军人协会”都会提交决议文，敦促美国政府强化台美双边的军事安全合作。在许多重要的国际场合，该会也总是不断为台湾发声，这样坚定的友谊，深深鼓舞了我们。

最后，蔡英文表示，台湾和美国拥有共同的理念，两国是捍卫自由、民主、法治价值最好的伙伴。放眼未来，政府会继续和“美国退伍军人协会”保持最密切的交流，深化台美双边的伙伴合作关系。

早报订户新闻，更多精彩等着您！