腾讯目标在本月完成《王者荣耀》强制公安实名校验的全中国覆盖

中国互联网巨擘腾讯今日宣布，由今天起旗下热门游戏《王者荣耀》用户强制公安实名校验的范围将进一步扩大，目标在本月内完成中国大陆地区的全部覆盖。

据路透社报道，继北京于上月25日成为腾讯首个启动强制公安实名校验的城市后，覆盖范围已扩至天津、南京等八个地市。腾讯在微信公众号宣布，由今天开始，有关工作将在其他省级行政区分六期依次进行，目标于11月内完成全中国的覆盖。

腾讯早盘股价升4.49%，报279港元，本周以来累计反弹7.3%。

腾讯表示，《王者荣耀》用户在当地强制公安实名校验启动后，若游戏帐号未能通过强制公安实名校验，将会禁止登录。健康系统的其他新功能目前也正在紧张开发中，预计近期将陆续上线。

“《王者荣耀》健康系统”是由腾讯自行研发推出的一项移动游戏防沉迷措施。根据系统规定：12周岁以下（含12周岁）未成年人每天在《王者荣耀》中限玩1小时（同时每日21:00-次日8:00之间禁玩），12周岁以上未成年人每天限玩2小时，超出时间后将被强制下线，当天不能再玩。

腾讯表示，未来将把旗下更多游戏产品接入公安权威数据平台，进一步扩大健康系统的覆盖范围，不断探索各项新技术的应用，通过在网络游戏事先（成长守护平台）、事中（健康系统）、事后（客服主动服务）等环节的不断完善，构建全方位保护未成年人健康上网的良性闭环。



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