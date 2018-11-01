衡阳官员签“杜绝外出吃饭叫美女作陪”承诺书 网友：哭笑不得

“杜绝开发商请客吃饭与办证速度挂钩”“杜绝交100元钱才能办证”“杜绝外出吃饭叫美女作陪”“上下班坚决不迟到早退。”近日，湖南衡阳市不动产登记中心权籍调查科的集体承诺书在网上引发热议。

据《重庆晨报》报道，衡阳市不动产登记中心负责人今日凌晨说，奇葩承诺书的出现，反映了该中心作风建设和素质教育抓得不严不实。目前，涉事科长唐某已被诫勉谈话。

网传的承诺书显示：“为进一步加强作风建设，从严要求工作纪律，杜绝一切违纪行为，以崭新的面貌迎接省委巡视组的检查，我科室全体工作人员特作出以下承诺：一：坚决杜绝开发商请客吃饭与办证速度挂钩问题，杜绝一切有业务往来的饭局；二、杜绝交100元钱才能办证的问题；三、杜绝外出吃饭叫美女作陪问题；四、上下班坚决不迟到早退，若临时请假必须事前写好请假条。”

据报道，该承诺书盖有衡阳市不动产登记中心权籍调查科公章，承诺时间是10月29日，10人在承诺书上签字。

对此，知名媒体人褚朝新在其微信公号上发文称：“这个承诺书的内容，让人有点哭笑不得，不知道是该赞他们自查得深入了灵魂还是该批他们平日里任性无度。”同时，不少网友评价说，“这是工作人员该遵守的一般常识，用得着专门用白纸黑字签名承诺吗？”“让人哭笑不得。”

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