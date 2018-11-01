台外长吴钊燮：台美关系越来越好 教廷相对稳定

美国在台协会处长郦英杰日前表示，要从国防、经济、国际参与到人民交流四大面向来增进台美关系。台湾外交部长吴钊燮接受《联合报》专访时说，美国国会对台湾支持力强大，台美关系越来越好。

吴钊燮也提到，虽然这次美对台军售方案都是零附件或辅助项目，规模较小，但已明确感受到我们需要的项目，美国很快处理，“这是常态化军售的第一次，对于台湾军事需求，相信美方会更快速回应需求。”

针对美国军舰通过台海，吴钊燮表示，美国或他国军舰通过公海是常事，他不会因此定义这是冷战开始或启动美中军事对抗新时代。

教廷和中国大陆签订教务协议，外界关注台湾与教廷的邦交。吴钊燮回应，“教廷相对稳定”，任命主教的协议不致影响到台湾与教廷之间的邦交，与台有邦交的17个国家摆开来看，教廷相对稳定，有些则需要花时间去呵护。

被问及史瓦帝尼（大陆称斯威士兰）邦交是否有隐忧？吴钊燮强调，台湾跟史瓦帝尼国王关系非常好，即使在中非论坛的炒作下，也不影响两国关系。

吴钊燮说，蔡英文上任两年多，致力稳固台美关系，现在美国方面认为台湾值得信任，台湾也不会突然丟政策改变目前的关系与状态；美国国会对台湾支持力强大，台美关系正在越来越好，关系变好得来不易，台湾政府不应以任何理由破坏互信，互信损伤很难恢复，例如对外透露和美国官员的谈话等等。

吴钊燮也说，很多人只看到美国总统特朗普有些出人意表的表现，实际上美国政府是整体的，无法把一位总统区隔出来，“说我们都靠他”；台湾是跟整个美国政府互动，“跟美国政府走向制度化合作管道，受到事情影响的可能性就会小很多。”

台美关系希望走向制度化合作管道，吴钊燮解释，例如台美之间各种层级对话，每年或隔多久双方见面讨论台美之间要洽商的事项，定期和美方讨论有关台湾参与国际组织等；台美在2015年签订“全球合作暨训练架构”，去年底在台湾合办“提升亚太宽带普及率及缩短数位落差研习营”，美方邀请区域政府官员或专家到台湾受训。

早报订户新闻，更多精彩等着您！