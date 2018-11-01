赖清德：有境外资金 意图影响九合一选举

台湾九合一选举在即，行政院长赖清德上午在院会特别提出，这次选举有四大特殊性及挑战，重点包括境外资金流入试图影响选举、假信息快速传播产生负面效应等。各机关都必须提高警觉，运用已建立之检警情搜联系通报平台，聚焦打击并迅速检肃到案。台法务部则证实，己有境外资金流入，但具体内容无法证实。

据中时电子报消息，赖清德说，年底九合一选举已进入倒数计时阶段，面对各界对于杜绝贿选、选贤与能的高度期待，检、警、调、廉政、政风机关均应全力投入选举查察工作，彰显政府查贿的决心。此次选举有别于以往的特殊性和挑战，包括：一，公投案与选举同时举办；二，境外资金流入试图影响选举；三，帮派或团体以政党名义滋扰社会秩序；四，假信息快速传播产生负面效应。各机关都必须提高警觉，运用已建立之检警情搜联系通报平台，聚焦打击并迅速检肃到案。

针对境外资金流入，法务部次长陈明堂说，目前只能说境外资金有流入，但有多少从中国大陆过来，现在不能证实，因为还在查证中，因为资金有流通性，只能说境外，详细情况要侦查完结才能讲，否则会引起困扰，因为资金可能从甲地到乙地到丙地，具有流通性。

赖清德表示，台高检及警政署已执行两波“选前台湾同步扫黑行动”及一波“选举赌盘行动专案”，已有初步成效，请持续努力，严防重大治安事件发生，加强维护选举造势活动的安全，妥适防处聚众活动，展现查贿制暴、净化选举之效。

赖清德也裁示，目前检察机关各项选举查察案件受理案件中，以现金买票、赠送礼品及招待出游类型较多，请持续加强搜证及查缉，遏止不法犯行。另请各查察机关特别注意不实或争议信息之散布，倘涉有刑事不法，即应积极侦办，另亦请贿选查察机关避免陷入买票候选人胡乱检举，使检调人员疲于奔命，再从中下手的声东击西之计。此外，也请各选务机关及警察机关于投开票日完备选票运送和保管之维安工作，务必使选举公平干净、平顺落幕。

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