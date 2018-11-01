传王岐山下周出席中美新经济论坛 将首度谈及中美贸易战

据网媒“香港01”透露，中国国家副主席王岐山据报将于下周访问新加坡，并出席首届中美新经济论坛并发表主题演讲。据悉，今次不但是王岐山上任以来第三次外访，更是他首次就中美关系在国际平台上阐述中方立场。外界普遍预期王岐山届时将会触及中美贸易战等议题，例如表达中国继续开放经济的意愿，以此安抚国际社会，避免中国进一步被孤立。

网上资料显示，中美新经济论坛旨在促进中美关系发展，由中国国家发改委主管的经济智库“中国国际经济交流中心”和彭博社合办。

另外，论坛的顾问团队相当“大咖”，不但发起人是美国富商兼纽约前市长彭博、美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）、前财长保尔森（Hank Paulson）、联储局前主席耶伦（Janet Yellen）等多位全球商界精英，中方的成员更包括有国务院前副总理曾培炎、全国政协副主席董建华、中国银行董事长陈四清，中国前驻澳大利亚和英国大使傅莹等。

据了解，该经济论坛原定是在北京举行，但随着中美贸易战愈演愈烈，加上上海将于同期举行首届中国国际进口博览会，以此展示中国对外开放市场的良态。中方不希望进博会被抢风头或失焦，故在8月底时一度要求举行日期押后至明年秋季。但彭博最终并没有接受押后建议，只匆忙在新加坡选定场地，同时将日期缩短一日至11月6日至7日。

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