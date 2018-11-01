王毅：中国对外援助到底好不好 受援国政府和人民最有发言权

据新华社报道，中国国务委员兼外长王毅昨日在莫尔兹比港与巴布亚新几内亚外长帕托会谈后共同会见记者。有记者问王毅对有西方国家和媒体炒作中国对太平洋岛国援助造成受援国债务负担问题。

对此，王毅回应说，中国对太平洋岛国的援助，是发展中国家之间的相互支持与帮助，是南南合作的重要组成部分。中国的外援有着自身鲜明的特色：

一是平等。中国的援助充分尊重各国政府和人民的意愿，从不干涉别国内政，也从不附加任何政治条件。

二是互利。中国的援助始终坚持互利共赢，所有援建项目都经过认真的可行性研究和科学论证，并且充分考虑各国财政的可持续性。

三是开放。中国的援助从不针对任何第三方，也无意去动任何国家的奶酪，而是致力于把合作的蛋糕做大，因此我们也愿意与其他国家开展第三方合作。

四是可持续。中国的援助坚持“授人以渔”，帮助各国克服发展瓶颈，增强造血功能，而不是简单的输血，从而推动各国实现自主和可持续发展。

王毅表示，本着这几个特色和原则，中方近年来为巴新等太平洋岛国援建了国际会议中心、港口、道路、办公楼、学校、医院等100多个成套项目，资助1300多位岛国青年学生来华留学，培训了4000多名专业人才，有力促进了岛国国家发展和民生改善，得到了所有建交岛国的一致欢迎和赞赏。

王毅表示，中国的援助到底好不好，受援国政府和人民最有发言权。“我们始终贯彻正确的义利观，义利相兼，以义为先，经得起时间检验，经得起国际社会评判。我想说的是，与其对别人做的好事指手画脚，不如自己多做几件为太平洋岛国造福谋利的实事。”



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