台内政部修法侨外生毕业后可延长留台

为配合台湾政府育才、留才及揽才政策，吸引外籍优秀人才来工作，台内政部于今天部务会报通过“外国人停留居留及永久居留办法”第22条、第22条之1及“台湾地区无户籍国民申请入国居留定居许可办法”第18条修正草案，未来来台投资、工作之外国人及来台就学之侨外生，于工作结束或毕业后，可以申请延长居留，由现行六个月延长为一年，以利将优秀人才留在台湾，提升台湾竞争力。

据中时电子报消息，内政部表示，来台求学且毕业之侨外生，经台湾投入教育资源培育，且对台文化、语言及生活具一定程度瞭解，应予优先留用并延揽在台工作。因此，行政院已将“放宽在台侨外生毕业生之离境规定，由现行六个月延长为一年”案纳入“揽才七大策略”。修法通过后，侨外生毕业得以书面叙明理由，申请延期居留六个月，如延期届满前，尚有寻职事实或刻正办理工作许可等必要者，得再申请延长一次，总延长期间最长为一年，以利其贡献所学。

另外，为吸引外籍优秀人才来台及留台服务，同时放宽来台投资或工作之外国专业人士及其配偶、未成年子女及其满20岁以上，因身心障碍无法自理生活之子女，可以申请延长居留次数为两次，总延长居留期间最长为一年。

内政部指出，“外国人停留居留及永久居留办法”第22条、第22条之1及“台湾地区无户籍国民申请入国居留定居许可办法”第18条修正草案，将依法制作业程序，于近日发布施行，期盼藉由这次放宽规定，可以留住熟悉台湾的优秀外国专业人士及侨外毕业生，以解决台湾缺人才的困境，提升国际竞争力。

另外，同样为了协助留才揽才，内政部也放宽离岛县政府一级机关单位副局处长设置标准。部务会报今天也通过“地方行政机关组织准则”第16条修正草案，增订县市人口未满20万人者，其一级机关单位编制员额达10人以上，得置副主管或副首长，适度放宽离岛县政府一级机关单位副局处长设置标准，修正草案将依法制作业程序函报行政院核定后发布施行。





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