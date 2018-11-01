马凯拒签事件 港保安局长：不应说成政治打压言论或新闻自由

针对《金融时报》亚洲新闻主编、香港外国记者会第一副主席马凯10月被港府拒续工作签证，民主派会议召集人毛孟静日前提出动议传召保安局长李家超、入境处长曾国卫，出示纪录并作证。对此，李家超说，“不应该说成是政治打压言论或新闻自由。”

据《明报》消息，李家超指，政府不会评论个別个案或公开个別个案资料，但入境处处理每一宗申请时，都会按照相关法律和政策充分考虑。他引述数据，今年首9个月入境处接获51,326宗根据“一般就业政策”提出的入境签证或进入许可，以及延期逗留申请，拒绝了665宗，比率约1.3%，“因此有申请工作签证被入境处拒绝，每年都发生，和其他地区和国家一样，是正常不过。”

他又说，根据入境处惯常做法，一般不会在拒绝申请时通知申请人被拒具体原因，重申入境处是依法办事，“议案动议传召政府人员到立法会席前就个案公开作证及公开披露所有文件，是不合适的……政府亦要考虑公开资料可能涉及个人私隐的问题及后果。”

至于被质疑“政治打压”，李家超批评不正确，“不应该说成是政治打压言论或新闻自由。”

针对“港独”议题，他说不容忍任何鼓吹“港独”行为，明言“获批准来香港的外来人士，他们除了有遵守香港法律的义务之外，应该尊重《基本法》。”

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