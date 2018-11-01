习近平：支持民营企业发展并走向更加广阔舞台

据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平今日上午在北京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。他强调，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国特色社会主义制度的重要组成部分，也是完善社会主义市场经济体制的必然要求。非公有制经济在中国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中，中国民营经济只能壮大、不能弱化，而且要走向更加广阔舞台。

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席座谈会。

座谈会上，刘积仁、鲁伟鼎、王小兰、孙飘扬、卢勇、汤晓鸥、刘汉元、谈剑锋、刘屹、耿哲等10位企业家代表先后发言，就新形势下支持民营企业发展提出意见和建议。发言过程中，习近平不断提问和插话，就一些问题同民营企业家们深入交流，并要求有关部门认真研究、妥善解决。现场气氛热烈活跃。

在认真听取大家发言后，习近平发表了十分重要的讲话。他表示，中国非公有制经济，是改革开放以来在党的方针政策指引下发展起来的。党的十一届三中全会以后，我们党破除所有制问题上的传统观念束缚，为非公有制经济发展打开了大门。40年来，中国民营经济已经成为推动中国发展不可或缺的力量，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，为中国社会主义市场经济发展、政府职能转变、农村富余劳动力转移、国际市场开拓等发挥了重要作用。长期以来，广大民营企业家以敢为人先的创新意识、锲而不舍的奋斗精神，组织带领千百万劳动者奋发努力、艰苦创业、不断创新。中国经济发展能够创造中国奇迹，民营经济功不可没。

习近平强调，共产党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，从来没有动摇。中国公有制经济是长期以来在国家发展历程中形成的，积累了大量财富，这是全体人民的共同财富，必须保管好、使用好、发展好。我们强调把公有制经济巩固好、发展好，同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的，而是有机统一的。公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。中国基本经济制度写入了宪法、党章，这是不会变的，也是不能变的。任何否定、怀疑、动摇中国基本经济制度的言行都不符合党和国家方针政策。所有民营企业和民营企业家完全可以吃下定心丸、安心谋发展。

习近平指出，民营经济是中国经济制度的内在要素，民营企业和民营企业家是我们自己人。民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，是推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体，也是共产党长期执政、团结带领全中国人民实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。近来，一些民营企业在经营发展中遇到市场、融资、转型等方面的困难和问题，成因是多方面的，是外部因素和内部因素、客观原因和主观原因等多重矛盾问题碰头的结果。这些困难是发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，一定能在发展中得到解决。

习近平强调，保持定力，增强信心，集中精力办好自己的事情，是应对各种风险挑战的关键。当前，中国经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持在合理区间。同时，中国经济发展的不确定性明显上升，下行压力有所加大，企业经营困难增多。这些都是前进中必然遇到的问题。我们要看到有利条件，增强对中国经济发展的必胜信心。中国拥有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地，中国有13亿多人口的内需市场，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展阶段，中等收入群体扩大孕育着大量消费升级需求，城乡区域发展不平衡蕴藏着可观发展空间。中国拥有较好的发展条件和物质基础，拥有全球最完整的产业体系和不断增强的科技创新能力，总储蓄率仍处于较高水平。中国人力资本丰富，劳动力的比较优势仍然明显。中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。我们有党的坚强领导，有集中力量办大事的政治优势，全面深化改革不断释放发展动力，宏观调控能力不断增强。只要我们保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，全面深化改革开放，中国经济就一定能够加快转入高质量发展轨道，迎来更加光明的发展前景。

习近平指出，在中国经济发展进程中，要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，变压力为动力，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。当前要抓好6个方面政策举措落实。一是减轻企业税费负担。抓好供给侧结构性改革降成本行动各项工作，推进增值税等实质性减税，对小微企业、科技型初创企业可以实施普惠性税收免除，根据实际情况降低社保缴费名义费率，清理、精简行政审批事项和涉企收费。二是解决民营企业融资难融资贵问题。改革和完善金融机构监管考核和内部激励机制，扩大金融市场准入，拓宽民营企业融资途径，对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助，省级政府和计划单列市可以自筹资金组建政策性救助基金，纠正一些政府部门、大企业利用优势地位以大欺小、拖欠民营企业款项的行为。三是营造公平竞争环境。打破各种各样的“卷帘门”、“玻璃门”、“旋转门”，在市场准入、审批许可、经营运行、招投标、军民融合等方面，为民营企业打造公平竞争环境。鼓励民营企业参与国有企业改革。四是完善政策执行方式。加强政策协调性，制定相关配套举措，推动各项政策落地落细落实，让民营企业从政策中增强获得感。去产能、去杠杆要对各类所有制企业执行同样标准，在安监、环保等领域微观执法过程中避免简单化、“一刀切”。五是构建亲清新型政商关系。各级党委和政府要把构建亲清新型政商关系的要求落到实处，把支持民营企业发展作为一项重要任务，花更多时间和精力关心民营企业发展、民营企业家成长，经常听取民营企业反映和诉求，特别是在民营企业遇到困难和问题情况下更要积极作为、靠前服务，帮助解决实际困难。要加强舆论引导，正确宣传党和国家大政方针，对一些错误说法要及时澄清。六是保护企业家人身和财产安全。纪检监察机关在履行职责过程中，既要查清问题，也要保障合法的人身和财产权益，保障企业合法经营，让企业家卸下思想包袱，轻装前进。

习近平强调，希望广大民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，珍视自身的社会形象，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。民营企业家要讲正气、走正道，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争能力。要练好企业内功，特别是要提高经营能力、管理水平，完善法人治理结构，鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度。新一代民营企业家要继承和发扬老一辈人艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神，努力把企业做强做优。还要拓展国际视野，增强创新能力和核心竞争力，形成更多具有全球竞争力的世界一流企业。

丁薛祥、刘鹤、胡春华、黄坤明、尤权、何立峰出席座谈会。

中央和国家机关有关部门主要负责同志，全国人大财经委、全国政协经济委员会主要负责同志，国家监察委员会负责同志，最高人民法院、最高人民检察院负责同志，全国工商联负责同志，有关人民团体负责同志，民营企业家代表和有关金融机构代表等参加座谈会。

早报订户新闻，更多精彩等着您！