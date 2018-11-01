中国网上一份五岁小朋友的“简历”火了 但引发许多网友争议

近日，中国一则“5岁小盆友的简历”的消息在微博热搜榜上火了。据悉，该帖文是由微博博主“开八”周二（30日）在其平台上发出，他还对此调侃道：“看完明白什么叫输在了起跑线上！”

据了解，简历首先展示的是该名小朋友的自我介绍：“我五岁了...虽然年龄小，但爸爸说，人是长跑，不要太在乎起点上的细微差距”“作为一个典型的复(旦)二代，我要青出于蓝而胜于蓝”“我英文名叫XXX，就是拼音...我觉得中文拼音比另起一个英语名更酷。”

至于兴趣爱好的部分，该名小朋友在其简历上说：“文史，艺术，数理，运动————世界很大，我渴望拥抱各种精彩”“自己做过20多本思维书，里面有空间思维、记忆力训练、逻辑推理、计算练习、几何认知等”“从小班开始就是小主持人，从四岁半开始学钢琴，还一直坚持学街舞，两岁多开始学习涂鸦，已经有150多幅作品。”

据了解，这份“惊为天人”的简历被“开八”贴出后，至今在微博已有近4万的转发，留言数量更达到2万则。

不少网友调侃说：“我好像这辈子都比不过这个孩子了”“算了，我还是不要小孩了”。但也有人对该小朋友的简历表示无奈，“他，开心吗？”“对孩子来说玩泥巴和玩积木是一样快乐，去后山垃圾堆点火和去国外旅游一样快乐，只是看家长能不能引导孩子做有意义的事。别拿快乐当借口了，你以为是孩子的差异，其实是你。”

对此，有网友批评说，中国的“超前教育”泛滥已让几乎所有学龄前儿童的家长都陷入了集体囚徒困境所产生的焦虑中。“不少家长们会不自觉地将抢跑的优势无限放大，并以为在起跑线上抢跑就等于一直领先到达终点，这真是大错特错。”

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