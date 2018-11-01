在京外籍人才即日起可申报凭积分拿中国“绿卡”

据中新网报道，北京市商务委员会今日正式启动2018年度外籍人才在华永久居留积分评估申报工作。据悉，此项申报工作面向朝阳区、顺义区创业团队外籍成员和企业选聘的外籍管理技术人才。

北京市商务委相关负责人透露，开展申报是为加快推进服务业外籍人才保障体系建设，形成首都服务业国际化高端人才集聚效应，进一步落实公安部支持北京市服务业扩大开放综合试点示范区外籍人才出入境“新十条”。

“新十条”中第6条明确“朝阳、顺义示范区的创业团队外籍成员和企业选聘的外籍管理技术人才，根据外籍人才积分评估标准进行评分，达到一定分值的，可以申请在华永久居留。”

据介绍，此项政策主要适用于朝阳、顺义示范区内的两类外籍人才，第一类是示范区服务业领域创业团队外籍成员，要求创业团队在朝阳区或顺义区注册且纳税5年以内；团队中的外籍成员需担任公司总监及以上职称或者在公司中持股5%以上。第二类是示范区服务业企业选聘的外籍管理技术人才，要求企业在朝阳区或顺义区内注册且纳税纳统，且在重点服务业企事业单位名录库中的企业；企业选聘的外籍管理和技术人才需担任总监及以上职务或具有副高级职称及以上级别，或是担任专项攻关团队、重大项目负责人。

负责人指出，外籍人才申请在华永久居留积分评估申报工作将引入市场化评价，由第三方评估机构聘请专家围绕学历、年龄、在华工作年限、工作方式等进行评审，并进行企业尽职调查工作，以确保评估工作专业、客观、公正。通过专家评审，如果得分达70分及以上，由北京市商务委出具推荐函，随后可到北京市公安局出入境管理局外国人服务大厅办理在华永久居留手续。

负责人还透露，为了给外籍人士预留充足的时间准备材料，申报周期从11月1日持续至12月20日，期间还会同步举办多场宣讲会，有疑问可以面对面交流沟通。

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