中国今年三季食品合格率97.6%

中国国家市场监管总局昨天（1日）在网站公布的数据显示，今年第三季度，当局对全国逾96万批次食品样品进行抽检，总体合格率为97.6%，与2017年同期持平。

据市场监管总局发布的通告，2018年第三季度，全国共完成并公布965727批次食品(含保健食品和食品添加剂)样品监督抽检结果，检验项目全部合格的942908批次，不合格的22819批次，总体合格率为97.6%，不合格率为2.4%。

通告指出，大宗日常消费品的合格率保持基本稳定，其中粮食加工品、肉制品、蛋制品、乳制品的合格率分别为98.8%、97.8%、99.6%、99.8%，高于总体合格率；食用油、油脂及其制品的合格率为97.3%，略低于总体合格率。

从检验不合格的项目看，仍以超范围超限量使用食品添加剂、微生物污染和农兽药残留超标等三类问题为主，分别占不合格总数的26.8%、24.7%、24.4%。同时，质量指标不达标、重金属等元素污染物超标占不合格总数的比率，较2017年同期低3.2和0.4个百分点；检出非食用物质、生物毒素污染问题占不合格总数的比率，较2017年同期高2.8和0.7个百分点。

通告也指出，针对抽检不合格食品，各地食品安全监管部门已督促企业下架、召回，控制了产品风险，并对违法违规企业立案调查、依法处置。

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