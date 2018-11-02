台湾安全局监控诋毁元首言论 学者呼吁严守分际

台湾国安局长彭胜竹昨天（1日）答覆立委质询时，表示当局会监控脸书等公开网路社群，搜集掌握包括诋毁元首等情资，再由各部会一起检讨。中正大学传播学系教授胡元辉认为，政府搜集民众诋毁元首的情资若是为了掌握民意、分析政策，并经法律授权，他可以接受；但提醒相关单位必须严守分际，避免让民众心生恐慌。

据台湾《联合报》报道，胡元辉指出，据他了解，历任政府皆会搜集民间批评政府官员的资料，分析整理，借此掌握舆情；但必须在法律授权、不违反公共利益下进行。当局可搜集的资讯范围，必须明确规范。对于诋毁元首的“诋毁”，定义必须严谨，有明确指标。

他指出，当局的“情报搜集”往往给人搜集犯罪资料之感，若“诋毁”的定义过度扩张，会让民众感到遭监控、心生不必要的恐惧，从而侵犯、限缩民众的言论自由。

此外，这些情资的用途也必须受到严格控制。胡元辉举例，若当局将搜集的情资提供政党作为攻防，便是不当使用。

台大新闻所教授张锦华指出，对于民众来说，“搜集”和“监控”难以分辨。当局说要搜集网路言论，不管基于何种目的，就会让民众感到受监控。因此，当局必须厘清职权、严守分际。

张锦华认为，首先必须厘清国安法中的法条定义，到底当局有权搜集民众发布于脸书的言论。若有，是基于何种目的和标准。定义和范围都必须界定清楚，避免遭人无限上纲、滥用成为政党攻防的武器。

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