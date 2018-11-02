中国常驻联合国代表：邀请安理会成员国代表等到中国访问

中国常驻联合国代表马朝旭昨天（1日）在纽约联合国总部，介绍11月中国担任安理会轮值主席期间的主要工作安排时指出，中国将邀请安理会成员国代表等到中国访问，以联合国维和行动为主题，进行实地考察和互动对话。

据中新社报道，马朝旭说，中方也将邀请中国残疾人艺术团在林肯中心举办专场演出，并称上述两项活动将成为本月安理会会场外的两个“亮点”。

马朝旭当天作为轮值主席主持安理会磋商，审议通过了11月工作计划。他在随后举行的记者会上表示，中方本月将紧紧围绕“加强多边主义和联合国作用，维护世界和平与安全”这条主线开展工作。中国也将抓住两个重点，即举行安理会关于多边主义和非洲维和行动的两场公开辩论会。

马朝旭说，当前国际和平与安全形势复杂严峻，传统与非传统安全问题复杂交织，世界比以往更加需要多边主义，更加需要一个强有力的联合国。因此，中国倡议安理会举行关于“维护国际和平与安全：加强多边主义和联合国作用”的公开辩论会。

关于“非洲和平与安全：加强非洲维和行动”公开辩论会，马朝旭说，目前非洲大陆局势总体稳定，发展势头良好，但部分地区和国家依然面临武装冲突、恐怖主义等安全挑战。联合国和国际社会有责任帮助非洲加强和平与安全能力建设。“中国作为联合国在非洲维和行动的重要出兵国，现有近1700名维和人员在非洲执行任务。”他表示，中方倡议召开此次会议，旨在推动国际社会加大对非洲和平安全事业的关注和投入，切实帮助非盟和非洲国家维护和平安全。

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