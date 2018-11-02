重庆公交车坠江原因公布：乘客与司机激烈争执互殴致车辆失控

据人民日报客户端报道，重庆万州公交车坠江事故原因新闻通气会今天（2日）召开，经公安机关调查，事件系乘客与司机激烈争执互殴导致车辆失控所致。

据了解，潜水人员将车载行车记录仪及SD卡打捞出水后，公安机关多次模拟试验，对SD卡数据成功恢复，提取到事发前车辆内部监控视频。

公安机关对22路公交车行进路线的36个站点进行全面排查，通过走访事发前两站（南山岔路口站、回澜塔站）下车的4名乘客，均证实当时车内有一名中等身材、着浅蓝色牛仔衣的女乘客，因错过下车地点与驾驶员发生争吵。

事发时，该女乘客刘某发现车辆已过自己的目的地站，要求下车，但该处无公交车站，驾驶员冉某未停车。双方争执逐步升级，并相互有攻击性语言，刘某持手机击向冉某头部，冉某还击，最终导致车辆失控向左偏离越过中心实线，与对向正常行驶的红色小轿车（车辆时速为58公里）相撞后，冲上路沿、撞断护栏坠入江中。

公安机关指出，乘客刘某和驾驶员冉某之间的互殴行为，造成车辆失控，致使车辆与对向正常行驶的小轿车撞击后坠江，造成重大人员伤亡。因此，乘客刘某和驾驶员冉某的互殴行为与危害后果具有刑法意义上的因果关系，两人的行为严重危害公共安全，已触犯《刑法》第一百一十五条之规定，涉嫌犯罪。

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