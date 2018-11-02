中国空军：歼-20将以新涂装新编队新姿态亮相航展

中国空军今天（2日）宣布，多架歼-20战机将在第12届中国航展上以新涂装、新编队、新姿态进行飞行展示。空军新型战机和一批现役主战装备将全新亮相中国航展，集中展示空军在改革开放、改革强军中取得的新成就，全面展现在强军思想引领下空军官兵奋飞新时代、建功新时代、护航新时代的使命担当。

据中国空军官方微信“空军发布”的消息，歼-20战机是中国自主研制的新一代隐身战斗机。该战机于2016年11月参加中国航展，首次公开飞行展示；2017年7月参加庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，首次以战斗姿态展示在世人面前，标志着人民空军向空天一体、攻防兼备的目标迈出了新的步伐。该战机陆续列装空军作战部队，将进一步提升空军综合作战能力，有助于空军更好的肩负起维护国家主权、安全和领土完整。

在第12届中国航展上进行飞行展示的，还有空军飞行员驾驶的运-20战机。运-20是中国依靠自己力量研制的一种大型、多用途运输机，可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。运-20正式列装空军部队，实现了空中战略投送装备自主发展重大突破，标志着空军战略转型建设站上了新起点，对推进中国经济发展和国防现代化建设，提高空军战略投送能力和我军有效履行使命任务能力，具有重要意义。

中国空军八一飞行表演队和空军航空大学“红鹰”飞行表演队将在航展上进行多场特技飞行表演，与外国飞行表演队在珠海上空共舞蓝天，展现空军力量、传播空军价值、弘扬空军文化。

报道也称今天是中国国产三代机歼-10首飞20周年。列装歼-10表演机以来第五次献技中国航展的空军八一飞行表演队，五年来五次飞出国门走向国际舞台，成为强军兴军的窗口、改革开放的窗口、军事交流的窗口，为世界看中国、民众看军队提供了一个重要平台。首次亮相中国航展的“红鹰”飞行表演队，自2011年成立以来，在深化飞行教学、助力飞行学员成长上发挥着重要作用，激励着飞行学员励志蓝天、追求卓越，肩负起建设世界一流空军的重任。

此外，多次展翅东海、南海和西太平洋的空军轰-6K，以及空警-500、歼-10B、运-9、直-10K等战机，将面向社会公众静态展示。

攻击-2无人机也将首次亮相中国航展，这是中国自行研制的一型中高空长航时察打一体无人机系统，是中国执行边境巡逻、打击恐怖主义的重要武器装备。红-9B、红-22等防空反导装备，彰显了中国空军加快推进防空反导能力建设的坚实步伐。

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