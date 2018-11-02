陈振声接受新华社专访：新中非常期待早日能把自贸协定升级谈判落实

新加坡贸工部长陈振声在接受新华社专访时指出，新中非常期待早日能把新中自贸协定升级谈判落实，让两国受惠。陈振声也表示，南向通道其实也是陆海贸易通道，因为它不仅是一个南向，也是一个北向的通道，把中国西部和亚细安经济体衔接起来。

新华社今天（2日）在网站上发布了陈振声的专访。报道称，陈振声在率团前往上海参加首届中国国际进口博览会前，接受了新华社的访问。陈振声在专访中谈到新加坡团的情况、中国改革开放40周年、新中经贸关系、互联互通项目、南向通道及自贸谈判升级等议题。

陈振声指出：“新加坡十分重视进博会。这是一个非常关键的平台，对中国来说也是一个非常重要的里程碑。不仅能把新加坡企业介绍给中国，更重要的是让新加坡企业认识中国企业，以及中国以外的企业。新加坡将有超过80家公司，约三四百人到中国去参与进博会。通过进博会，我们希望可以促进中国和新加坡的贸易关系，以及促进新加坡跟第三国的贸易关系。从特点来讲，新加坡的经济模式跟其他国家也不一样，新加坡是一个比较小的国家，我们的竞争优势是质量、信任度和创新。”

陈振声说：“40年来，中国经济发生了很大的变化。中国所生产的产品越来越多样化，而且有许多尖端产品，对整个世界带来很大变化。同时，中国市场也越来越大、越来越多样化，有更多的商机，所以才有更多的国家可以把他们的货物运到中国去，使中国经济跟世界经济联系更加密切。”

他也指出：“在中国经济成长的每一个阶段，都有不同需求，新加坡和中国的合作也是与时俱进的。在上世纪七八十年代，中国经济结构比较简单，希望可以吸引更多的外资到中国去设立厂房。所以在上世纪90年代我们就开始和中国建立第一个政府间合作项目——苏州工业园。不只在硬件，更重要是在软件方面协调，让投资者有信心，用简化的程序把他们的厂房和生产线搬到苏州去。到2000年，中国的发展频率又发生变化，那时中国比较注重生态环保，所以我们就有了第二个政府间合作项目——天津生态城。2010年以后，中国已经有了许多工业园和城市规划的典范。到第三个政府间合作项目的时候，我们就开始想，怎样能为中国在接下来的经济发展中作出贡献。我们花了许久时间决定在西部成立我们的第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目。它跟前两个政府间合作项目很不一样。首先，第三个政府合作项目不像一个工业园或者是一个生态城，它没有地理位置的局限，是一个网络的概念。希望把重庆作为一个基地，用它的力量带动整个西部的发展。项目着重点在两方面：一是把经济发展的因素搞好；二是把融资成本、物流成本降到最低，更好地把西部的潜能带出来。所以它的整个构思跟前两个合作项目是非常不一样的，也是随着中国发展节奏的需要而设立的。

陈振声强调：“‘互联互通’这个词不仅只是硬件货物物流上的一个互联互通，更重要的是在金融方面和数据方面也要有更好的衔接。”

他进一步指出：“南向通道项目的发展比想象中来得好和快。一是它的辐射性不仅限于重庆、贵州或广西，现在有大约10个中国省份开始参与这个新构思。他们发觉如果通过南向通道，不管是中国的西部、西南部、还是西北部，他们的货物可以更快捷更便宜地到国际市场去。二是南向通道不仅是把北部的货物送到南部，其实它还有更大的潜能把亚细安的货物送到中国的西部。所以对我们来说，南向通道其实也是陆海贸易通道，它不仅是一个南向，也是一个北向的通道，这就把中国西部和亚细安经济体衔接起来，也刚好把中国的“一带一路”衔接起来。”

陈振声也说：“现在中国已经开始‘走出去’，把投资带到世界各地，中国有这种潜能和力度。新加坡作为一个小国，我们要怎样配合呢？投资基础设施往往需要非常长的时间，投资者也需要一个比较长远的规划和比较稳定的大环境。如何更好地吸引投资者做基础设施方面的投资呢？首先要给投资者一个法律和金融方面的可靠平台。新加坡的强项是金融法律，可以和中国携手到第三方市场做‘一带一路’长远的投资项目，也可以更好地去发展我们两国在第三方市场的经济。”

此外，陈振声也说：“中新双方正在进行的自贸协定升级谈判是非常有成效的。不仅有更多的公司商家可以受惠，而且它的覆盖面比以前更广、更深，所以我们非常期待早日能把谈判落实，让更多的中国和新加坡公司受惠，让更多的中国人民和新加坡人民受惠。希望中国和新加坡公司到各国去投资，有了更多投资，就会有更多就业机会，让我们的人民提升他们的薪资待遇，这是最实质的利益。此外，通过简化税务，让货物更便宜，才能让更多老百姓得到好处。还有一个实质的意义就是，在当前的国际局势上，向世界传递出非常正面的讯息，那就是中新两国会携手来维持巩固这个自由贸易协定。”

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