IDC报告：中国手机品牌占全球近三分之一但持续收缩

国际数据有限公司（IDC）发表报告指，中国手机市场占全球手机市场近三分之一，但从2017年第二季开始至今连续六个季度均出现收缩，上半年已缩11%，第三季也见挑战，主要是反映手机渗透率高，经济增长受到挑战等，但认为2019年将会恢复，主要因为更新需求，以及5G的推进。

香港《明报》报道，根据初步数据显示，第三季度智能电话出货量总计3.552亿部，同比下降6%，连续第四个季度同比下降。不过，IDC认为，市场将在2019年恢复增长，但现阶段预测这种增长的具体情况为时过早。

第三季市占率最多的是三星，但比率由去年同期的22.1%降至20.3%，出货量7220万部，同比下降13.4%。抢占其市占率的主要是中国手机品牌，华为及小米。华为出货量5200万部，同比升32.9%，市占率由10.4%升至14.6%，超越苹果，进占第二位。苹果的出货量同比则轻微上升0.5%，至4690万部，市占率由12.4%升至13.2%。

IDC指出，华为方面虽然进占第二位，但其市占率由第二季的15.9%跌至14.6%，不过表现仍然让人满意，特别是其P系列、Mate系列有力帮助华为维持争力，而其荣耀品牌所针对的年轻人市场亦表现佳。IDC认为，第四季假期因素，加上新机推出，苹果有机会重拾领导位置。

苹果方面，多款新机推出，以及旧款减价，有助平衡产品组合表现，而新机iPhone XR 于第四季才推出，并未列入第三季报告之内。

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